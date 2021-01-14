الإيبارشيات تُعلن اقتصار صلوات القداسات على الكهنة

أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، عن اقتصار صلوات القداسات الإلهية خلال فترة شهر يناير الجاري، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، للحد من التجمعات، ومن بين هذه الإيبارشيات إيبارشية شبرا الخيمة وملوي، وسيعاد النظر في هذا القرار عقب انتهاء هذه الفترة.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.