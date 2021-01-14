«مصر للطيران» تنقل 8600 راكب غدًا الجمعة

تسير مصر للطيران، غدًا الجمعة، 70 رحلة جوية بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبى، لندن، الدمام، دوالا، باريس، ميلانو، إسطنبول، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، برلين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.وتتضمن الرحلات 9 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 8667 راكبًا.