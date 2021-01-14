عادل عياد رئيسًا للجنة القوى العاملة ودرويش ومهني وكيلين

انتخبت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل عياد، رئيسًا، وسولاف درويش والسيد مهني وكيلين، وأمين السر عبدالفتاح محمد.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، مضيفًا: يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة، للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا".