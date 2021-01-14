عادل عياد رئيسًا للجنة القوى العاملة ودرويش ومهني وكيلين
الخميس 14/يناير/2021 - 04:27 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
انتخبت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل عياد، رئيسًا، وسولاف درويش والسيد مهني وكيلين، وأمين السر عبدالفتاح محمد.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، مضيفًا: يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".
وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة، للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا".
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، مضيفًا: يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".
وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة، للأقدمية والخبرة والتخصص، وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا".