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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام دورة لغة الإشارة

الخميس 14/يناير/2021 - 03:38 م
أحمد عزيز
أحمد عزيز
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانبًا من ختام دورة لغة الإشارة لخدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور طارق ذكي، منسق البرنامج.

وقال رئيس الجامعة، إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتعبير عن احتياجات تلك الفئة المهمة من المجتمع، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق ذكى، أن البرنامج التدريبي للدورة استمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري، وأن المتدربين في المستوي الأول حصلوا على عدد من المهارات المعرفية في لغة الإشارة منها كيفية التعارف، والحروف، وعد الأرقام، والأسرة، والعلاقات، والوظائف، والحيوانات والطيور.

يذكر أن الدورة شارك فيها 25 طالبًا وطالبة بالمستوى الأول منهم باحثون في الماجستير، ويحاضر فيها أماني بخيت، مدربة لغة الإشارة، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة تتيح لهم فرص عمل في ذات المجال.

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