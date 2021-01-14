ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 146689 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 174 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و35 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحى؛ ليبلغ إجمالى عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 146689 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12894 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1306477 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالى عدد الحالات النشطة 3182 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات فى قطر 246 حالة حتى الآن، فيما سجلت 167 حالة شفاء، ليبلغ إجمالى عدد المتعافين 143261 حالة.