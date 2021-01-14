كريم درويش رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية عن فوز النائب كريم درويش رئيسا للجنة بالتزكية، كما فازت النائبة سحر البزار بوكالة اللجنة بـ 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخري تواضروس بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا، بينما حصل النائب محمد عزت على صوتين فقط.أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضي على 6 أصوات، وتوجه النائب كمال دويش بالشكر النواب على ثقتهم التي منحوها لهم.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.