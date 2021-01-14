كريم درويش رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب
الخميس 14/يناير/2021 - 03:09 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية عن فوز النائب كريم درويش رئيسا للجنة بالتزكية، كما فازت النائبة سحر البزار بوكالة اللجنة بـ 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخري تواضروس بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا، بينما حصل النائب محمد عزت على صوتين فقط.
أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضي على 6 أصوات، وتوجه النائب كمال دويش بالشكر النواب على ثقتهم التي منحوها لهم.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضي على 6 أصوات، وتوجه النائب كمال دويش بالشكر النواب على ثقتهم التي منحوها لهم.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.