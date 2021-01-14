تسمم 5 عمال تناولوا مياه بمبيد حشري بمصنع في المنيا

أصيب 5 عمال بأحد المصانع الواقعة بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بحالات تسمم، بعد تناولهم مياه مختلطة بمبيد حشري بطريق الخطأ، وتم نقلهم في حالة سيئة لمستشفى ملوي العام، والذي حولهم لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لإسعافهم.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول 5 أشخاص يعانون من قيئ دائم وإسهال وإعياء شديد، وظهور أعراض التسمم عليهم، وحالتهم الصحية سيئة، فتم تحويلهم لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لمحاولة إنقاذهم وإسعافهم.تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي، والتي أشرف عليها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن المصابين يعملون بأحد المصانع الواقعة بقرية تونا الجبل ويقيمون في نفس مكان عملهم، وأنهم قاموا بشرب مياه يعتقد أنها مختلطة بمبيد حشري "سم فئران" بطريق الخطأ مما تسبب في إصابتهم بالتسمم.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب، حيث قررت تكليف مباحث المركز بسرعة عمل التحريات اللازمة وسؤال العمال بعد تحسن حالتهم الصحية.