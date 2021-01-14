طوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.وشددت المحافظ على التأكد من جاهزية كافة المعدات وكذا فرق الطوارئ لمواجهة أي أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشددة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة، ومراجعة أعمدة الكهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين.وأكدت عوض أنه تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لسرعة التعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث نتيجة موجة الطقس السيئ ونشاط حركة الرياح.