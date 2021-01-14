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مصر

«القوى العاملة» بسوهاج توقع بروتوكولين لتدريب 280 من ذوى الهمم مجانًا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على توقيع مديرية القوى العاملة بسوهاج، بروتوكولين للتدريب المهني، أحدهما لذوي الهمم والآخر لتدريب الشباب والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل بهدف تأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم ضمن ريادة الأعمال، في إطار المبادرات التي يهتم بها ويدعمها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة الوزارة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم والعزيمة، وشهد توقيعهما محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي.

وقع البروتوكول الأول الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، وطه يوسف عبدالرحمن، مدير شركة "تراست" للبرمجيات والصيانة، ويهدف إلى تدريب 100 شاب وفتاة من ذوي الهمم على مهن صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلى والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة التليفون المحمول، والسباكة الصحية، مع مراعاة أن يكون التدريب يتناسب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، وتكون مدة الدورة التدريبية 100 ساعة تدريبية، طبقًا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، ومدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر من أول فبراير المقبل، مع ضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة المتدربين.

وألزم البروتوكول شركة "تراست" بتحمل تكلفة التدريب كاملاً، مع التأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل، وتوفير المواد الخام، والأدوات التدريبية، ودفع أجور المدربين، وتتولى المديرية تجهيز الورش وتطهيرها وتعقيمها والمتابعة الفنية والإدارية الدورات الخمس، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة بإتمام التدريب واستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا من قبل المديرية.

ووقع البروتوكول الثاني الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، وحسن إبراهيم إسماعيل، مدير مصنع "الأصلي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، ويستهدف تدريب 180 متدربًا على مهنة الخياطة والتفصيل داخل المصنع المزود بأحدث الآلات وعلى يد مدربين متخصصين بواقع 15 متدربًا شهريًا، وتكون مدة التدريب 150 ساعة تدريبية طبقًا للمناهج المعتمدة من وزارة القوى العاملة، ومدة البروتوكول 12 شهرًا تبدأ من أول من فبراير المقبل، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المتدربين.

وألزم البروتوكول مصنع الأصلي بتحمل تكلفة التدريب كاملا من أجور للمدربين، وتوفير المواد الخام، والأدوات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل طوال فترة التدريب، وتتولى مديرية المتابعة الفنية والإدارية علي عملية التدريب، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب علي شهادة معتمدة بإتمام التدريب.

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