أحمد بدوي رئيسًا للجنة «اتصالات النواب» وزيدان والصاوي وكيلان
الخميس 14/يناير/2021 - 03:03 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات عن فوز النائب أحمد بدوى برئاسة اللجنة، والنائبان يوسف الصاوى وأحمد زيدان وكيلان، ومحمد عباه بأمانة السر بالتزكية.
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.