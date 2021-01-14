تفاصيل المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر.. وأسعار تحليل pcr





المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر 2021

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية 28 معملا مركزيا بجميع محافظات الجمهورية يمكن من خلالهم الحصول على شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عقب إجراء فحص الحمض النووي pcr الكاشف وهى مستشفيات الحميات الموجودة في طنطا وإمبابة وأسوان وشبين الكوم وبنها والإسكندرية والداخلة وقنا ودمياط والمعامل المشتركة الموجودة في دمنهور والغردقة وبني سويف، وذلك وفقا لتعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب شهادة صحية قبل دخول أراضيها خاصة عقب انتشار الفيروس القاتل بسرعة فائقة خلال لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم.





أسعار إجراء تحليل الحمض النووي pcr في مصر 2021

وفقا للأسعار التي وضعتها وزارة الصحة والسكان المصرية فإن تحليل الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يتكلف 1050 جنيها، وذلك للراغبين في السفر للخارج للحصول على شهادة الخلو من الفيروس القاتل من معامل وزارة الصحة المعتمدة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المعامل الموجودة في القاهرة والتي تعد حاليا شرطا أساسيا للحصول على تأشيرة دخول أي بلد لعدم انتشار العدوي.



خطوات حجز تحليل pcr إلكترونيا

أتاحت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله حجز تحاليل pcr في المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر الموجودة في 28 مستشفى منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك تسهيلا للإجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج، وذلك باتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع المعامل المركزية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





كتابة اسم الراغب في إجراء التحاليل





كتابة رقم جواز سفره





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما





كتابة وسيلة توصل رقم تليفون أو بريد إلكتروني





يتم حجز موعد وتحديد مكان المعمل المركزي.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن 28 مستشفى على مستوى الجمهورية يوجد بهاوالتي يمكن من خلالها إجراء تحليل الحمض النووي pcr الكاشف لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خاصة للراغبين في السفر إلى الخارج، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط المعامل المركزية وخطوات حجز موعد تحاليل طبية إلكترونيا وكيفية استخراج شهادة الخلو من الفيروس.