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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز المعلومات عن شفيع شلبي

الخميس 14/يناير/2021 - 04:11 م
شفيع شلبي
شفيع شلبي
أسماء منصور
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توفي بالأمس، المذيع شفيع شلبي عن عمر يناهز ثلاثة وسبعين عاما، مما جعل العديد من المواطنين خاصة من هم صغار في السن ومن يستمع لهذا الاسم للمرة الأولى، أن يبحث عبر منصة البحث جوجل عن أبرز المعلومات عنه.

وشلبي لم يكن مذيع مثير للجدل لم يتكرر طوال العقود فقط، بل كان متعدد المواهب الفنية.. وتستعرض الدستور في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

من هو شفيع شلبي

_ من مواليد ٢ مايو ١٩٤٧، وتخرج في كلية الزراعة.

_قدم في بداية حياته عددا من البرامج في الشارع، ثم تولي بعدها تقديم نشرة الأخبار.

__سمي بمذيع العجلة لأنه لم يلتزم بالزي المتعارف عليه، حيث كان يذهب لعمله بالعجلة وهو يرتدي صندلا وثياب كاجول، بالإضافة لشعره المجعد ويقدم بهذه الهيئة نشرة الأخبار، مما أثار النقاد ضده حينذاك، وعندما صدر قرار بإقصائه عن تقديم النشرة عام ١٩٨٠ عن العجلة لم تدافع عنه سوى جريدة روز اليوسف.

_شارك في القليل من الأفلام أبرزها خلف أسوار الجامعة وفيلم العوامة ٧٠، أمام أحمد ذكي وأسند له هذا الدور خيري بشاره واتهم شفيع بأن موهبته الفنية كانت محدودة.

_عمل شفيع في مجال الإنتاج والإخراج السينمائي كذلك.

_وقد اختفي عن الأضواء منذ أربعين عامًا.

_وأنشأ شفيع قناة على «يوتيوب» باسمه، كانت تعرض أفلاما تسجيلية مختلفة مثل: «شفيع شلبي في قلب الشارع المصري، و«العيد في الصعيد»، «الشارع المصري عبر التاريخ».

_البعض كان يصفه بـ (لاسع) لأنه لم يتقيد بالتقاليد على الرغم من أن هذا الأمر جعله مشهورا جدا في أيامه.

_تمكن من الفوز بمنصب رئيس نقابة المهن السينمائية لمرتين على التوالي، كما تم انتخابة لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيليين عام 1990، بالإضافة لذلك نجح في انتخابات مجلس جماعة الفنانين والكتاب عام 1999.

_نجح شفيع في الوصول لرئاسة إدارة المهرجان العربي للتلفزيون غير الحكومي عام 1994، وأسهم على مدى أربعة عقود في الكتابة والعمل والإنتاج الفني السينمائي من باب مواهبه المتعددة مثل كونه إذاعيا، وكاتب سيناريو، ومخرجا ومنتجا سينمائيا وتليفزيونيا.

_قدم عددا من الأفلام الوثائقية.

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