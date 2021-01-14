إحالة مدير مدرسة ومسئول شئون طلبة للتحقيق بدمياط

قرر عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مسؤل شئون طلبه ومسؤل الإحصاء ومدير مدرسة ثانوية صناعية بنات بادارة فارسكور التعليمية، لتراخيهم في أداء عملهم المنوط إليهم.وأكد وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توجه دائمًا بأهمية تحقيق الإنضباط وكشف المخالفات، وإزالة السلبيات بكافة المؤسسات التعليمية.وأضاف أنه لن يتوان عن إحالة أي واقعة للتحقيق حال رصد أى مخالفات، مؤكدًا أنه لا بُد أن يكون تعليم دمياط عنوان للانضباط والجدية والشفافية، وأنه مثلما يعمل على تكريم المتميزين، سيضرب بيد من حديد على المخالفين والمقصرين، تحقيقًا لمبدأ الثواب والعقاب.