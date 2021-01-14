معيتيق يبحث في القاهرة التسوية السياسية للأزمة الليبية

أفادت قناة "218" الليبية، مساء اليوم الخميس، بوصول نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق إلى القاهرة، حيث سيلتقي عددًا من المسؤولين المصريين، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.فيما نقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة، أن زيارة معيتيق، التي تأتي بعد يومين من مباحثات أجراها في إيطاليا، ستتناول بحث التسوية السياسية، تمهيدًا للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية تقود ليبيا إلى الاستقرار بعد سنوات من النزاع.وكان معيتيق أنهى زيارته للعاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، بعدما عقد مباحثات مع وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، مستجدات الحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية.