عاطف ناصر رئيسًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن فوز النائب عاطف ناصر "مستقبل وطن" برئاسة اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان إبراهيم أبو شعيرة، ومحمد حمدى دسوقى، بمنصب وكيلي اللجنة، فيما فاز النائب هشام حسين، بمنصب أمين سر اللجنة.جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.كان رئيس البرلمان، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.