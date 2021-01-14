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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة التشريعية

الخميس 14/يناير/2021 - 03:00 م
المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن فوز  المستشار إبراهيم الهنيدي، برئاسة اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي "مستقبل وطن" َوكيل أول والنائب ياسر منير عبد الجواد وكيل ثاني "مستقل"، والنائب على بدر"مستقبل وطن" أمين السر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.

وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.

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