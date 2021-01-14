فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة التشريعية
الخميس 14/يناير/2021 - 03:00 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت انتخابات هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي، برئاسة اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي "مستقبل وطن" َوكيل أول والنائب ياسر منير عبد الجواد وكيل ثاني "مستقل"، والنائب على بدر"مستقبل وطن" أمين السر.
ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.