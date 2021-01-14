وهب الله: يجب مراجعة وتطبيق تجربة التعامل مع كورونا في مرحلته الأولى

أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة مراجعة تجربة التعامل مع جائحة كورونا في مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص في الحفاظ على العمالة وتطبيق ما تم فيها مرة أخرى.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي عقد اليوم برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.وأكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تعمل في المجتمع المصري خلال المرحلة السابقة قامت بالعمل من المنزل، شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج، لدرجة أنه يتم التفكير حاليًا في استمرار العمل بها بشكل دائم.وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن أصحاب الأعمال هم المتحكمين في التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف عمل الخاصة بكل منهم، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالي وليس لديها أي مشكلة فيه، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل، ولكن كل المشكلة تكمن فى قانون التأمينات الحالي والذي أصاب المجتمع العمالي بأزمة، والتي تحتاج بحث سبل لحلها.