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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان لمدبولى: حريصون على تعميق التعاون لصالح مصر ومواطنيها (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمكتبه ‏اليوم ‏الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ‏مجلس الوزراء، ‏بحضور النائبين المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو ‏العينين، وكيلي المجلس، والمستشار علاء فؤاد، ‏وزير شئون المجالس النيابية.‏

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ‏التهنئة ‏لرئيس مجلس النواب على الثقة ‏الغالية التي أولاها له ‏أعضاء المجلس بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ‏ثقته في قدرته على قيادة دفة مجلس النواب ‏والاضطلاع باختصاصاته، مؤكدا أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ‏ومؤسساتها العريقة، وعلى توجيهه أعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع ‏مجلس النواب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح ‏لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء في مهمتهم الوطنية ‏الجليلة.‏

من جهته، أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ‏خالص ‏شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكدًا الحرص على التعاون ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو ‏إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة ‏كريمة في ظل توجيهات فخامة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

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