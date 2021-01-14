رئيس البرلمان لمدبولى: حريصون على تعميق التعاون لصالح مصر ومواطنيها (صور)
الخميس 14/يناير/2021 - 03:14 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور النائبين المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، وكيلي المجلس، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لرئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التي أولاها له أعضاء المجلس بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ثقته في قدرته على قيادة دفة مجلس النواب والاضطلاع باختصاصاته، مؤكدا أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة، وعلى توجيهه أعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء في مهمتهم الوطنية الجليلة.
من جهته، أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكدًا الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة كريمة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لرئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التي أولاها له أعضاء المجلس بانتخابه رئيسا للمجلس، معربًا عن ثقته في قدرته على قيادة دفة مجلس النواب والاضطلاع باختصاصاته، مؤكدا أن الجلسات الأولى لمجلس النواب عكست الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة، وعلى توجيهه أعضاء الحكومة بشأن أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء في مهمتهم الوطنية الجليلة.
من جهته، أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس الوزراء على تلك الزيارة، مؤكدًا الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق ما ترنو إليه أفئدة الشعب المصري من طموحات في حياة كريمة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.