مي بسيوني.. حكاية أصغر مصممة أزياء وفاشون بلوجر (صور)

مي بسيوني

هي فتاة في العشرينيات من عمرها قررت أن تعمل في غير مجالها فهي خريجة كلية التجارة قسم الجمارك، ولكنها منذ الصغر تعشق الموضة والأزياء، فهي تحرص على تنسيق الملابس والألوان وتحرص في كل وقت على تطوير خبرتها في هذا المجال، بل وأصبح لها الماركة الخاصة بها في عمر الـ 24 عامًا، وتعاملت مع عدة ماركات أزياء عالمية هي مي بسيوني محمد.



مي بسيوني

"الدستور" حاورت أصغر فاشون بلوجر قالت: "منذ صغري أعشق تنسيق الألوان ولاحظت أمي ذلك، وبالفعل شجعتني على الاستمرار في المجال، ونصحتني بأن الشيء الذي أحبه هو الأفضل، بسبب حبي للتطور فيه وهذا ما حدث معي فيما يخص هذا المجال الذي بدأت فيه عن طريق الصدفة العام قبل الماضي".



مي بسيوني

وأضافت مى: " قررت أن يكون لي البراند الخاص بي بعد عامين من دراسة الأمر أونلاين بالإضافة للاستعانة بخبرة من هم أقدم مني في المجال".



الفاشون بلوجر الشابة تنصح كل من يبدأ بالمجال لأول مرة أن يساعد نفسه من خلال مواقع اليوتيوب وأن يتعلم ما يريده فالمصادر عديدة فقط يرتب وقته بما يسمح له للتعلم".





مي بسيوني

وتابعت: " على الرغم من تخرجي من كلية التجارة قسم الجمارك إلا أني قررت التعمق بتصميم الأزياء والفاشون وتعليم الفتيات كيفية تنسيق الألوان وهذا ما شجعني فمبجرد أن أعلم الفتيات من خلال الفيديوهات كيف يمكن اختيار الملابس تنسيق الألوان يطالبون بفيديوهات أخرى، وهذا يشجعني أكثر بالإضافة ايضًا لدور والدي ووالدتي فهم مصدر تشجيعي الأساسي.



مي بسيوني