البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات آخر تداولات الأسبوع اليوم الخميس، على صعود جماعى، بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والافراد العرب والأجانب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.806 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13886 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة.