سامي هاشم رئيسًا للجنة التعليم بمجلس النواب

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن فوز النائب سامي هاشم، عن حزب مستقبل وطن، برئاسة اللجنة.وفاز النائبان ماجدة بكري، ومني عبد العاطي، مستقبل وطن بمنصب الوكيلين.فيما فازت النائبة ياسمين أبو طالب، عن حزب الشعب الجمهوري، بمنصب أمين سر اللجنة.جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.