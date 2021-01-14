علي جمعة رئيسًا للجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب

فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن "، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن "بأمانة السر.وكانت النائبة سهير عوض عطية الشهيرة بسهير القاضى عن حزب مستقبل وطن قد ترأست انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف.ويشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة الدينية والأوقاف 8 أعضاء، وهى أقل لجنة فى عدد التمثيل النيابى.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.