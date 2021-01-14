علي جمعة رئيسًا للجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب
الخميس 14/يناير/2021 - 03:11 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
فاز الدكتور على جمعة، والمعين بقرار جمهورى، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، كما فاز أسامة محمد "حزب مستقبل وطن "، ومنصف نجيب سليمان بوكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم "حزب مستقبل وطن "بأمانة السر.
وكانت النائبة سهير عوض عطية الشهيرة بسهير القاضى عن حزب مستقبل وطن قد ترأست انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ويشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة الدينية والأوقاف 8 أعضاء، وهى أقل لجنة فى عدد التمثيل النيابى.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
وكانت النائبة سهير عوض عطية الشهيرة بسهير القاضى عن حزب مستقبل وطن قد ترأست انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ويشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة الدينية والأوقاف 8 أعضاء، وهى أقل لجنة فى عدد التمثيل النيابى.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.