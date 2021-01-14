«الصوفية» تهنئ علي جمعة برئاسة لجنة الشئون الدينية بالبرلمان

هنأت الطرق الصوفية، منذ قليل، الدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، بتولي مهمام لجنة الشئون الدينية بالبرلمان المصري.وقال الدكتور سيد مندور القيادي بالطريقة السلمانية الصوفية، إنه شرف لكل الصوفية تولى الدكتور على جمعة رئاسة الشئون الدينية بالبرلمان، لأن ذلك سيؤسس للفكر الإسلامي الوسطي ويحارب الفكر المتطرف.وكانت الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب 2021، وافقت على رئاسة الدكتور علي جمعة لجنة الشؤون الدينية في برلمان 2021 وجاء التشكيل على النحو التالي:أ.د أسامة العبد وكيلًا للجنة الشؤون الدينية في برلمان 2021 أ منصف نجيب سليمان وكيلا لجنة الشؤون الدينية في برلمان 2021 أ.د محمد هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية في برلمان 2021.