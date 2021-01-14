زعيم الأغلبية يتفقد سير انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

تفقد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اللجان النوعية والاطمئنان بنفسه علي سير عملية انتخابات اللجان النوعية لهيئة مكاتبها.وكانت قد انتخبت لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي، رئيسا كما انتخبت الوكيلان مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن، والدكتور ياسر عمر عن حزب مستقبل وطن، وفاز بأمانة السر عبد المنعم علي عن حزب العدل.ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها، مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.