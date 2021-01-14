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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية يتفقد سير انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تفقد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اللجان النوعية والاطمئنان بنفسه علي سير عملية انتخابات اللجان النوعية لهيئة مكاتبها.

وكانت قد انتخبت لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي، رئيسا كما انتخبت الوكيلان مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن، والدكتور ياسر عمر عن حزب مستقبل وطن، وفاز بأمانة السر عبد المنعم علي عن حزب العدل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها، مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

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