لمماطلة الجمهوريين.. هل يحمي الكونجرس ترامب من العزل للمرة الثانية؟

- الفرق بين المحاكمة الأولى والأخيرة



-المرحلة المقبلة بعد عزل ترامب



- موقف مجلس الشيوخ



أثار تأييد مجلس النواب الأمريكي على قرار عزل الرئيس دونالد ترامب، من منصبه قبل تسليم السلطة في 20 يناير الجاري، عددا من التساؤلات حول موقف مجلس الشيوخ "الكونجرس" من قرار عزله، ولاسيما أنه حماه خلال محاكمته الأولى في عام 2019، والتي كانت متعلقة بتعاملاته مع رئيس أوكرانيا.جاءت المحاكمة الأولى لترامب، والتي كانت متعلقة بتعاملاته مع رئيس أوكرانيا، بعد تحقيق مطول والاستماع إلى شهادات عدد من المسؤولين الحكوميين، وبينما انتقد الديمقراطيون بالإجماع تصرفات ترامب واتهموه بإساءة استخدام السلطة، فإن الاتهامات تطلبت تحقيقا في شبكة معقدة من الأدلة.وفي هذه المرة، يرى الديمقراطيون أنه ليست هناك حاجة كبيرة لإجراء تحقيق، نظرا لأنه تم اقتحام مبنى الكابيتول على الهواء مباشرة، وكان معظم أعضاء الكونجرس في المبنى أثناء الواقعة، كما أن المحاكمة السابقة أيدها سيناتور جمهوري واحد فقط، هو ميت رومني، بينما هذه المرة العدد تنامى، ودعا بعض الجمهوريين، بينهم السيناتور عن بنسلفانيا بات تومي، والسيناتور عن ألاسكا ليزا موركوفسكي، ترمب للاستقالة.بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترمب، والتي تمثلت بتصويت مجلس النواب لصالح محاسبته، يتطلب استكمال العملية عددا من الخطوات على صعيد مجلس الشيوخ، بحسب الدستور الأمريكي، وبمجرد انتهاء التصويت في مجلس النواب على قرار العزل، يجب على رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ على الفور، أو يمكنها الانتظار لفترة، وقيام بيلوسي بتعيين 9 مديرين لعملية العزل لمرافعة القضية ضد ترمب في محاكمة مجلس الشيوخ، يوحي بأنها لن تتأخر في إحالة الوثائق إلى الشيوخ.وبمجرد إتمام هذه الخطوة التي تجري عادة من خلال المسيرة الرسمية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يتعين على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن يبدأ عملية المحاكمة، يقوم المجلس بمراجعة ملف الاتهامات النيابية والاستماع إلى الحجج القانونية، ليواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة والعقوبة المحتملة.ورغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأميركي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأمريكي مجددا.و وفقا لمراقبين فإن تصويت الشيوخ على عزل ترامب ربما يواجه عقبات بسبب سيطرة الجمهوريين، ولاسيما في ظل المماطلة لانعقاد جلسة للكونجرس، إلا قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتحب جو بايدن يبوم واحد، أي في التاسع عشر من يناير الجاري.غير أنه من السابق لأوانه تأكيد تصويت الجمهوريين في المجلس لصالح إقالة ترمب، إذ يحتاج مجلس الشيوخ إلى أصوات الثلثين لإدانة ترمب، أي 67 صوتا من إجمالي الـ100 صوت بالمجلس، وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، في بيان لزملائه من أعضاء المجلس، أن محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن تبدأ إلا بعد 19 يناير.وقال ماكونيل، في البيان، إنه يعتقد أنه "سيخدم أمتنا على أفضل وجه إذا أمضى الكونغرس والسلطة التنفيذية الأيام السبعة المقبلة في التركيز الكامل على تسهيل تنصيب آمن ونقل منظم للسلطة إلى إدارة بايدن القادمة، مضيفا أنه بالنظر إلى القواعد والإجراءات وسوابق مجلس الشيوخ التي تنظر محاكمات عزل الرئيس، فليس هناك ببساطة أي فرصة لإتمام محاكمة عادلة أو جادة قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب بايدن اليمين في الأسبوع المقبل".وأشار "ماكونيل" إلى أن مجلس الشيوخ أجرى ثلاث محاكمات عزل رئاسية، استمرت 83 يومًا و37 يومًا و21 يومًا على التوالي، وتابع: "حتى لو بدأت عملية مساءلة مجلس الشيوخ لترامب هذا الأسبوع وتحركت على الفور، فلن يتم التوصل إلى حكم نهائي إلا بعد مغادرته منصبه. هذا ليس قرار اتخذه إنها حقيقة، الرئيس المنتخب نفسه صرح الأسبوع الماضي أن تنصيبه في 20 يناير هو أسرع طريق لأي تغيير في شغل الرئاسة".