السويدي: نحتاج لأفكار حول وضع العاملات ورعايتهم لأسرهم في ظل كورونا

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على دور شركات القطاع الخاص في تقديم المساعدة للدولة في الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال، لافتا إلى أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه، مشيرا إلى ضرورة عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الإجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام، مؤكدا "أنه سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته والوقوف على حلول لها".جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي عقد اليوم برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.وأوضح السويدي، أنه بما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا، فهناك العديد من المصانع العاملة في مصر، النسبة الأكبر بين عمالها هم سيدات، مثل صناعة الملابس الجاهزة، والأغذية والإلكترونيات، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات في ظل الجائحة ورعايتهم لأسرهم، وقال إنه لا يوجد مصنع معترض على تقديم كل التسهيلات لتلك العاملات فيه، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.وعقب الوزير على ذلك، بأنه سيتم عمل استقراء عن ما قام به إتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات فى المرحلة السابقة من الجائحة، وكذلك الجهات الأخرى سيتم مخاطبتها، لتجتمع الرؤي والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل في قطاعه.