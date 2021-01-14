فخرى الفقي رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

انتخبت لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي رئيسًا، كما انتخبت الوكيلين وهما مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن، وياسر عمر عن حزب مستقبل وطن، وفاز بأمانة السر عبد المنعم علي عن حزب العدل.ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.