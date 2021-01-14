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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عماد حمودة رئيسًا للجنة الإسكان بمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 03:02 م
النائب عماد سعد
النائب عماد سعد حمودة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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انتهت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بفوز النائب عماد سعد حمودة عن محافظة الفيوم "مستقبل وطن" برئاسة اللجنة.

وفاز النائب طارق شكرى والنائب إيهاب منصور، في مقعدي الوكلاء، وأمين مسعود أمين السر.

جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميًا في الجلسة العامة المسائية.

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