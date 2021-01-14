عماد حمودة رئيسًا للجنة الإسكان بمجلس النواب
الخميس 14/يناير/2021 - 03:02 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
انتهت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بفوز النائب عماد سعد حمودة عن محافظة الفيوم "مستقبل وطن" برئاسة اللجنة.
وفاز النائب طارق شكرى والنائب إيهاب منصور، في مقعدي الوكلاء، وأمين مسعود أمين السر.
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميًا في الجلسة العامة المسائية.
وفاز النائب طارق شكرى والنائب إيهاب منصور، في مقعدي الوكلاء، وأمين مسعود أمين السر.
جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ25 على أن يتم إعلانها رسميًا في الجلسة العامة المسائية.