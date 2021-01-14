محافظ بورسعيد : إقامة سوق حضاري بمنطقة القابوطي ومسطحات خضراء .

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في إنشاء سوق حضاري بمنطقة القابوطي، لخدمة الأهالي، على غرار الأسواق الحضارية الجاري إنشائها بمختلف أحياء المحافظة، مع إقامة مسطحات خضراء بشكل جمالي.جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ بورسعيد والتي، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى وممثلي الشركة الهندسية القائمة على إنشاء السوق الجديد.وأكد المحافظ، أن السوق الجديد بالقابوطي، يأتي في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية فى كافة الأحياء والقضاء على الأسواق العشوائية، تماشيا مع التطورات الحالية فى مختلف المجالات، مؤكدا أن السوق الجديد سيضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة القابوطى ويمثل طفرة فى الخدمات المقدمة لأهالي حى الضواحي والذى يشهد العديد من المشروعات التنموية التى ساهمت فى تغيير مستوى الخدمات بالحى والارتقاء بها، مشددًا على تصميم السوق على أعلى مستوى والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للتنفيذ.