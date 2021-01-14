الأمم المتحدة: حريق يدمر منازل آلاف اللاجئين في بنجلادش

قالت الأمم المتحدة إن حريقا ضخما شب في مخيمات للاجئين الروهينجا في جنوب بنجلادش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ودمر منازل تؤوي الآلاف.وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحريق دمر أو أتلف أكثر من 550 منزلا تؤوي نحو 3500 شخص، فضلا عن 150 متجرا ومنشأة تابعة لمنظمة لا تهدف للربح.وأظهرت صور وتسجيلات مصورة قدمها أحد اللاجئين لرويترز في مخيم نايابارا عائلات من بينها أطفال تتنقل بين الحطام المحترق في محاولة لإنقاذ أي شيء من المنازل التي لا يزال الدخان يتصاعد منها، لكن لم يبقى سوى القليل في المخيم.وذكرت مفوضية اللاجئين أنها توفر مأوى ومواد إغاثة وملابس شتوية ووجبات ساخنة ورعاية طبية للاجئين النازحين بعد الحريق في المخيم الواقع بمنطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار.