محافظ مطروح يناقش التعاون مع بنك مصر

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الخميس، مسئولي بنك مصر، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمحاسب خالد أبوزيد المراقب المالى مدير عام الحسابات بالمحافظة.جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين بنك مصر ومحافظة مطروح فى دعم مزيد من المشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإعلان عنها، بالإضافة إلى مقترح فتح فروع جديدة للبنك بالمحافظة لتقديم مزيد من الخدمات للأهالي خاصة بمدينة النجيلة وسيوة.وناقش محافظ مطروح فتح فرع إسلامى للبنك بمرسى مطروح بما يوفر مزيد من فرص العمل وييسر الخدمات البنكية، وبحث مقترح دعم بنك مصر لجهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح، خاصة المشاركة فى تطوير مناطق سكنية أو قرى أكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من ماكينات الصرف الآلى بالمناطق التجارية والأكثر كثافة كمنطقة سوق ليبيا، حيث سيتم الدفع بـ4 ماكينات جديدة للبنك، وسيتم دراسة المواقع المقترحة لتقديم مزيد من الخدمات للأهالي.