رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناقش التعاون مع بنك مصر

الخميس 14/يناير/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الخميس، مسئولي بنك مصر، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمحاسب خالد أبوزيد المراقب المالى مدير عام الحسابات بالمحافظة.

جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين بنك مصر ومحافظة مطروح فى دعم مزيد من المشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإعلان عنها، بالإضافة إلى مقترح فتح فروع جديدة للبنك بالمحافظة لتقديم مزيد من الخدمات للأهالي خاصة بمدينة النجيلة وسيوة.

وناقش محافظ مطروح فتح فرع إسلامى للبنك بمرسى مطروح بما يوفر مزيد من فرص العمل وييسر الخدمات البنكية، وبحث مقترح دعم بنك مصر لجهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح، خاصة المشاركة فى تطوير مناطق سكنية أو قرى أكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من ماكينات الصرف الآلى بالمناطق التجارية والأكثر كثافة كمنطقة سوق ليبيا، حيث سيتم الدفع بـ4 ماكينات جديدة للبنك، وسيتم دراسة المواقع المقترحة لتقديم مزيد من الخدمات للأهالي.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 11% الأسبوع الحالي

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

صرف دفعة جديدة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة 17 يناير

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

الروائية الفنلندية صوفي أوكسانين تفوز بميدالية الشرف الأوكرانية