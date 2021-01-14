علاء عابد رئيسًا للجنة النقل والمواصلات في البرلمان بالتزكية
الخميس 14/يناير/2021 - 02:46 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، عن فوز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة النقل والمواصلات بالتزكية.
كما فاز كل من محمود عبدالعزيز ووحيد قرقر بمقعدي الوكلاء، والنائب محمد عوض السيد بمقعد أمين سر اللجنة.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
كما فاز كل من محمود عبدالعزيز ووحيد قرقر بمقعدي الوكلاء، والنائب محمد عوض السيد بمقعد أمين سر اللجنة.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.