علاء عابد رئيسًا للجنة النقل والمواصلات في البرلمان بالتزكية

أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، عن فوز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة النقل والمواصلات بالتزكية.كما فاز كل من محمود عبدالعزيز ووحيد قرقر بمقعدي الوكلاء، والنائب محمد عوض السيد بمقعد أمين سر اللجنة.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.