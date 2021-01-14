وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بمدرسة الضبعة النووية

أجرى عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة مسار العمل بمدرسة الضبعة النووية، بحضور محمد عوض الله، مدير إدارة المدرسة، واللواء مجدي محيي ورضا الشناوي، وكيل المدرسة النووية.وتابع "سلامة الإجراءات العملية الخاصة بمشروع رأس المال في ورشة اللحام لتصنيع بوابات ونوافذ حديدية لمعامل وورش المدرسة بإشراف معلمي قسم الميكانيكا مشيدا بالجهد المبذول.والتقي وكيل تعليم مطروح بمندوب مؤسسة مصر الخير وممثل هيئة الأبنية التعليمية المكلفين من الجهات المعنية بعمل معاينة لملعب المدرسة تمهيدا لتجهيز ملعب بالنجيل الصناعي مطابق للمواصفات الفنية والرياضية للمحافظة علي سلامة الطلاب.وأكد لمسئولي الضبعة النووية علي ضرورة أن تتم تلك الإجراءات وفق القواعد الإدارية والمالية والفنية المنظمة لهذا الشأن من الجهات المعنية في إطار قانوني.وأشاد بتفعيل منظومة بث محاضرات الطلاب عبرالانترنت أون لاين والتي يتم من خلالها رفع المناهج على تقنية (ZOOM) وكذلك على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعى (facebook) مؤكدا علي ضرورة ارسال 4 تقارير توضيحية الاول الخاص بإنهاء إجراءات توصيل الانترنت مع هيئة الاتصالات لخدمة الطلاب والثاني تقرير مفصل عن إجراءات اصلاح الثلاجة الكبيرة للمجمدات والثالث تقرير تقرير مفصل عن زيارة ممثل مصر الخير ومندوب هيئة الأبنية بشأن الملعب الرياضي والاخير تقرير بشأن العقبات التي تواجه ممارسة الأنشطة في المدرسة مثمنا مجهودات إدارة وهيئة التدريس خلال المرحلة الحالية.