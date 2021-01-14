أحمد سمير رئيسًا لاقتصادية النواب.. وفرغلي وسليمان وكيلان

أسفرت نتيجة انتخابات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن فوز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة بالتزكية، كما فاز بمنصب الوكيلين كلا من أحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان، أمين السر أحمد دياب.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.