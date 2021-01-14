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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الخميس 14/يناير/2021 - 02:30 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدد من المشروعات الهندسية داخل الجامعة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن جولته استهدفت تحديد بعض المواقع الغير مستغلة والوقوف على مساحتها بهدف وضع خطة موسعة لإعادة استغلال تلك الأماكن فى إنشاء أماكن ذات أغراض تعليمية أو إدارية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة القائمة على استغلال المساحات المهملة ورفع كفاءة المباني الجديدة من أجل إتاحة الفرصة لخلق أماكن جديدة مهيئة للوفاء باحتياجات الجامعة التوسعية.

وأوضح الجمال، أن جولته امتدت من كلية التربية الرياضية ثم الزراعة والعلوم، والتي التقى فيها بالدكتور عبد الحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم، كاشفًا عن إصدار توجيهات خلال الجولة برفع الأدوات والأثاث القديم والإسراع بتكهينه، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان في الأماكن المخصصة كمخازن للكليات.

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