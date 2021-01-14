رغم خروج 25% من المربين.. أسباب استقرار أسعار الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن المحلية في المزارع سجلت نحو 21 جنيها للكيلو وتطرح في الأسواق المحلية بسعر 24 إلى 25 جنيها، في استقرار بالأسعار.وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 8100 جنيه للطن، والذي يتم استيراده من الخارج، كبد المنتجين والمربين خسائر في عمليات البيع من المزرعة إلى التجار، مرجعا الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأعلاف لوقف تصدير الذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لدولة الأرجنتين لمدة 3 أشهر.وفي السياق، كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن خروج 25% من المربين الصغار من التسمين والدورة الإنتاجية للقطاع الداجني، ورغم ذلك لم ترتفع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.وتابع، أن الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الموسم الشتوي على غير الطبيعي من كل عام، والذي يشهد ركودا في المبيعات بنسبة 40% بسبب انتشار فيروس كورونا والحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.وتابع، أن العملية الإنتاجية للدواجن تصل سنويا لنحو مليار و400 مليون طائر، تمثل اكتفاءا ذاتيا بنسبة 97%، وهي نسبة عالية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة والبروتين الحيواني، وهو أرخص بروتين لجميع طوائف المجتمع المصري.