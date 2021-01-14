أسقف شبرا الشمالية يترأس قداس عيد الختان بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة دميانة بابا دبلوا بمنطقة شبرا، وخلال ترؤسه صلاة قداس عيد الختان، دشن أواني مذبح للخدمة بالكنيسة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الختان المجيد، وهو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، حسب وصية بالإنجيل.وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الاحتفال بعيد الختان القداسات الإلهية، بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة، وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا فى يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.