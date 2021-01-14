عملية أمنية أمريكية كبيرة على مستوى البلاد لإحباط أي أعمال عنف

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن التي أربكها هجوم أنصار الرئيس دونالد ترمب على مقر الكونجرس الأسبوع الماضي تنظم عملية أمنية على مستوى البلاد، لإحباط أي أعمال عنف قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة.ويقيم مسئولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت، ورسائل تهديد لأعضاء الكونجرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم، كما عززت إدارة بايدن المقبلة إجراءات الأمن حول فريقه، قبيل تنصيبه رئيسًا يوم 20 يناير.وكانت أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير، قد دفعت أعضاء الكونجرس للفرار من الغرف الداخلية للمقر خوفًا على حياتهم.وقتل شرطي وأربعة متظاهرين أثناء الحصار الذي بدأ بعد أن دعا ترمب الآلاف من أنصاره للتوجه في مسيرة إلى الكابيتول، في محاولة لوقف المصادقة النهائية على فوز بايدن في الانتخابات.