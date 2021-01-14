«الصحة»: إرسال عينات من 3 لقاحات إلى هيئة الدواء لفحصها واعتمادها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة واللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان للتصدي لفيروس كورونا تقوم بعدة أبحاث حول اللقاحات التي سوف تعتمدها وزارة الصحة لتلقيح المواطنين.وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه سيتم إرسال عدد من عينات لقاح أسترازينكا وفايزر وموديرنا إلى هيئة الدواء المصرية لفحصها واعتمادها للتلقيح حال وصولها إلى مصر وقبل البدء في حصول المواطنين على اللقاح.وأشارت إلى أنها شددت على توفير كمية من لقاحات أسترازينيكا وموديرنا وفايزر بجانب لقاح سينوفارم الذي تم التعاقد عليه مع دولة الصين، لافتة إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 40 مليون عبوة من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة، ومن المرجع أن يتم تلقيح الأطباء بالمحافظات خلال شهر يناير الجاري.ولفتت إلى أنها تجتمع بصفة دورية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لمتابعة الأوضاع الإكلينيكية أولًا بأول للفيروس وتحوارته التي تجري في مختلف بلدان العالم، مؤكدة أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار العدوى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.وناشدت المواطنين بضرورة اتباع تلك الإجراءات والتعامل تجاه الدولة بمسئولية لتجنيبها خسائر كبيرة من الممكن أن تحدث في المستقبل إذا لم يتم انحصار أعداد الإصابات عن طريق الحد من انتشار الفيروس.