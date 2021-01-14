مدبولى يهنئ «جبالى» برئاسة مجلس النواب: جلساتكم عكست وجه مصر الحضارى

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مقر مجلس النواب لتقديم التهنئة لأعضاء المجلس الجدد، كذلك للمستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا للمجلس.وكان قد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.