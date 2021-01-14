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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مسؤولين بوزارة الاتصالات للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية

الخميس 14/يناير/2021 - 02:17 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 65 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات، وأخصائي شئون مشروعات، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن "حسام.م.م"، أخصائي شئون مشروعات بإدارة المشتريات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه بشأن إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لشحنة الكمبيوتر الممنوحة لوزارة الاتصالات جهة عمله لمدة شهرين رغم تكليفه بذلك قبل وصول الشحنة بشهر.

كما تراخى المحال في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على عروض أسعار لشركات التخليص الجمركي لإنهاء الإجراءات اللازمة لشحنة أجهزة الكمبيوتر لمدة شهر وحتى تفويض شركة في ذلك.

وتراخى أيضًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء المؤقت من الضريبة عن تلك الشحنة لمدة شهر مما ترتب عليه توقيع غرامة وأرضيات وحراسة على الوزارة جهة عمله بمبلغ 106 آلاف جنيه.

وأكد تقرير الاتهام في القضية أن "محمد.ا.ع"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول المكلف بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة، ما أدى إلى تراخيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وما استتبع ذلك من توقيع أرضيات وغرامات تأخير على وزارة الاتصالات جهة عمله بمبلغ 106 آلاف جنيه.

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