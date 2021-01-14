الصين تزيد فائضها التجاري تجاه الولايات المتحدة

زاد الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة العام الماضي، ما وجه صفعة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي جعل من إعادة التوازن إلى المبادلات بين البلدين إحدى أولوياته.وباشر ترامب العام 2018 حربا تجارية على الصين، متهما الدولة الآسيوية العملاقة بممارسة منافسة "غير نزيهة".وتضمنت هذه الحرب التجارية فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع بقيمة مئات مليارات الدولارات، وألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي.ووقع البلدان هدنة في يناير 2020.