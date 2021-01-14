رئيسات أديرة الراهبات يهنئن البابا بعيد الميلاد

قدمت رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.واستقبل قداسته رئيسات الأديرة الخمس اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، هنأنه خلالها بالعيد. وهن:تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة؛ وتماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم؛ تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة؛ تماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة؛ وتماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.