فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 2 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020-2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعمًا للنشاط الاقتصادي.وبحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديدًا على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات.