لأول مرة.. سوق للسيارات في مركز الداخلة بالوادي الجديد

شاركت بعض معارض السيارات بالوادي الجديد في تنفيذ مبادرة لتلقي جميع المعارض في مكان واحد تحت شعار سوق السيارات، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين من مشقة السفر من وإلى القاهرة والمحافظات الأخرى.وقال محمد سيد رجب، أحد تجار السيارات بمركز الداخلة، إن ترابط بعض المعارض والتجار مع بعضهم لتنفيذ سوق أسبوعي بالداخلة والخارجة؛ تسهيلًا على المواطنين الراغببن في شراء السيارات من مشقة وعناء السفر للمحافظات الأخرى.أضاف رجب أنه يسهل، أيضًا عرض سيارات المواطنين بأنفسهم داخل السوق دون دفع تكاليف الوقوف لبيعها وشراء غيرها بكل سهولة ويسر، كما يساهم السوق في خلق فرص عمل للباعة الجائلين؛ للوقوف أمام السوق وعرض منتجاتهم للمترددين على سوق الجمعة بمركز الداخلة.أوضح حازم المأذون من مركز الداخلة، صاحب معرض سيارات، أن ضرورة الإسراع في إنشاء سوق متكامل للسيارات بالمحافظة له أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة، خاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة في الوادي الجديد وتطور السوق المحلي.