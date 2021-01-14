295 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 295 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 22178.وذكرت الصحة السنغالية في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الخميس، أنه تم شفاء 135 حالة جديدة ليبلغ الإجمالي 18756 حالة، فيما توفيت سبع حالات ليبلغ الإجمالي 469 حالة وفاة.