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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلير هاوس.. تقاليد أمريكية يتبعها الرؤساء قبل مراسم التنصيب

الخميس 14/يناير/2021 - 02:11 م
منزل بلير هاوس
منزل بلير هاوس
منار أحمد
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كشفت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن قصة بيت بلير هاوس، المقرر مكوث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قبل يوم واحد من التنصيب في 20 يناير.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، فقد يتقلد أميركي يتبعه الرؤساء المنتخبون في الولايات المتحدة، فقبل انتقال الرئيس إلى البيت الأبيض، يجب أن يمر ببيت آخر قريب من البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يقضي الرئيس المنتخب جو بايدن ليلة التنصيب، المقرر 20 يناير، في "بلير هاوس" المقر الرسمي لضيوف الرئيس الأميركي، بناء على دعوة رسمية، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

وقبِل بايدن عرض الإقامة في المنزل التاريخي، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية التي تشرف على استخدام العقار الواقع في شارع بنسلفانيا قرب البيت الأبيض.

وعلى مدى عقود أمضى الرؤساء المنتخبون الليلة التي سبقت أداء اليمين في "بلير هاوس"، ومنهم الرئيس ترمب.

ويوم التنصيب، عادة يبدأ بإفطار لأفراد الأسرة والأصدقاء في المقر المذكور قبل مراسم كنسية، ويليها اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الذي تنتهي ولايته يومها، وفي هذا العام هو الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب الصحيفة، بدأ الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر هذا التقليد في "بلير هاوس"، ومنذ ذلك الحين قضى كل رئيس جديد ليلته الأخيرة كرئيس منتخب في المنزل بشارع بنسلفانيا.

ويوقع الرئيس المنتخب على دفتر الضيوف الرسمي في صباح توليه منصبه، وبعد الظهر يقام حفل استقبال للسفراء والدبلوماسيين، وهي ممارسة غير مرجحة هذا العام بسبب كورونا.

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