أوبك تتوقع مزيدا من التعافي لإنتاج النفط الصخري الأمريكي مع ارتفاع الأسعار

قالت منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) في تقرير اليوم الخميس، إن توقعات إمدادات النفط الصخري الأمريكي صارت أكثر "تفاؤلا" بعض الشيء بسبب زيادة أسعار الخام، متوقعة مزيدا من التعافي للإنتاج في النصف الثاني من العام.ويربط العديد من المراقبين استمرار انتعاش الأسعار للأسبوع الخامس على التوالي بقرار اجتماع تحالف (أوبك+) الوزاري الـ13 بشأن زيادة كميات النفط التي يتعين عليه ضخها لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).