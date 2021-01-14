إيران: 81 وفاة و6471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 81 حالة وفاة و6471 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و311 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و538 حالة.وأشارت إلى أن 4437 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و101 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).