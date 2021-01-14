كينيا والأمم المتحدة تدرسان ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحيرات

أكد مسئول في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة ستشارك كينيا في دراسة ارتفاع منسوب المياه في بحيرات كينيا الواقعة شرق إفريقيا.وقال وليد بدوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كينيا بنيروبي في تصريح صحفي إن بحيرات "بارينجو" و"نيفاشا" وأجزاء من بحيرة "فيكتوريا" شهدت في الآونة الأخيرة زيادة خطيرة في مستويات المياه مما أدى إلى غرق المنازل وتدمير سبل العيش.وأضاف "بصفتنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، تحت قيادة وزارة البيئة والغابات لفهم الأسباب الكامنة وراء ارتفاع منسوب المياه لاتخاذ تدابير للتخفيف من هذه الآثار ومنع تكرار حدوثها في المستقبل".وتابع أن أكبر بحيرة داخلية في إفريقيا بحيرة فيكتوريا التي تشترك فيها كينيا وأوغندا وتنزانيا، وصلت إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في منتصف مايو 2020، حيث غمرت أجزاء من البلدات والقرى بأكملها على ضفافها.وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والغابات في كينيا، يعملان على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير شامل سيتم إطلاقه قريبًا لتقييم أسباب وتأثيرات ارتفاع مستوى البحيرة.وأعرب عن أسفه، بسبب غياب السياسات الرامية إلى الحفاظ على البيئة واحتواء آثار ظاهرة التغير المناخي، قائلًا "لا تؤدي أعمالنا إلى تغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوث المحيطات والهواء والماء وتدهور الأراضي.. إننا نعمل على زعزعة استقرار الأنظمة ذاتها التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة بسرعة وحجم غير مسبوقين كما شهدنا من خلال العديد من الحوادث".